«Бавария» и «Байер» поделили очки в матче чемпионата Германии

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, завершилась со счетом 0:0. Хозяева владели территориальным преимуществом значительную часть матча, но реализовать его не удалось.

Эти команды продолжают лидировать в чемпионате Германии: «Бавария» набрала 55 очков после 22 игр и занимает первое место, «Байер» — второй с 47 баллами. «Айнтрахт», идущий третьим, имеет лишь 39 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее лидер чемпионата Италии упустил победу в концовке матча.