Лидер чемпионата Италии упустил победу в концовке матча

«Наполи» упустил победу в матче с «Лацио» и завтра может потерять лидерство

«Наполи» упустил победу в концовке встречи 25-го тура итальянской Серии А против «Лацио».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 2:2.

Нападающий «Лацио» Густав Исаксен отличился уже на 6-й минуте, однако Джакомо Распадори уже на 13-й минуте восстановил равновесие. Во втором тайме в свои ворота мяч отправил защитник «Лацио» Адам Марушич на 64-й минуте. Удержать победу не удалось — на 87-й минуте Булайе Диа сделал счет 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» продолжает лидировать — у команды 56 очков за 25 матчей. Однако уже 16 февраля их может обогнать «Интер»: у коллектива 54 очка и завтра они сыграют против «Ювентуса».

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