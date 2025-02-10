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Стало известно будущее Винисиуса в «Реале»

ESPN: Винисиус доволен своим контрактом в «Реале» и не торопится его продлевать
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REUTERS/Violeta Santos Moura

Нападающий мадридского «Реала» бразилец Винисиус доволен условиями контракта и не спешит торопить процесс его продления. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на ESPN.

Источник утверждает, что «Реал» связался с агентом футболиста для начала переговоров о потенциальном продлении контракта — это связано с постоянным интересом к Винисиусу со стороны команд из Саудовской Аравии. Сам игрок доволен нынешними условиями и не торопится обсуждать его продление. Отмечается, что на данный момент переговоры находятся на начальной стадии: со стороны «Реала» официального предложения не поступало.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

7 февраля сообщалось о том, что футболист думает о переезде в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

Ранее в Испании раскритиковали жалобы «Реала» на судейство.

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