«Гонка планетарного масштаба»: в России оценили погоню Овечкина за Гретцки

Тренер Ташуев о гонке Овечкина за рекордом: событие для всех грандиозное

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» из Грозного Сергей Ташуев не сомневается в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«И красивые голы забивает, и по пустым воротам не промахивается. Интересно следить за этой бомбардирской гонкой планетарного масштаба. Многие годы никого в мире не было лучше Гретцки, а сейчас его может обойти наш Александр Овечкин. Событие для России и всех любителей хоккея на Земле грандиозное, не каждый день такие рекорды в спорте бьются», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

В феврале в НХЛ состоится перерыв из-за Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нем примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее Овечкин объяснил лидерство «Вашингтона» в НХЛ.