Стали известны результаты финала Гран-при России по фигурному катанию у мужчин

Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию

Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.

По итогам произвольной программы он получил 210,04 балла. Таким образом, за оба выступления Гуменник набрал 314,54 балла.

Вторым стал Марк Кондратюк (294,06), третье место занял Евгений Семененко (293,90).

Петербуржцец Евгений Дикиджи остался четвертым (287,17), а супруг Александры Игнатовой (Трусовой) Макар занял пятую строчку — 276,72.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что фигуристка Муравьева идет первой после коротких программ финала Гран-при.