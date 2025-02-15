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Бывший российский боец UFC о получении Чимаевым гражданства ОАЭ: я в его мокасинах не ходил

Тактаров о получении бойцом Чимаевым гражданства ОАЭ: я в его мокасинах не ходил
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https://www. facebook.com/kchimaev

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что не будет комментировать новость о получении Хамзатом Чимаевым гражданства ОАЭ, передает «Чемпионат».

«Стал и стал гражданином. Я в его мокасинах не ходил, из страны не эмигрировал, не был в той же ситуации, что и он», — сказал Тактаров.

31 января стало известно о том, что Чимаев, выступающий в UFC, получил паспорт ОАЭ.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — заявил боец.

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.

Ранее российский промоутер объяснил решение Чимаева взять гражданство ОАЭ.

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