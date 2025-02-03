«Ничего плохого»: российский промоутер объяснил решение Чимаева взять гражданство ОАЭ

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева принять гражданство ОАЭ. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Шведский зритель у него всегда есть, они его считают своим, российский зритель у него всегда есть, он считается своим, и зритель в ОАЭ теперь его тоже считает своим. И это, в принципе, здорово. Ничего плохого в этом нет, только хорошее», — заявил Гаджиев.

31 января стало известно о том, что Чимаев получил паспорт ОАЭ.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — заявил боец.

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.