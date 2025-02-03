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«Ничего плохого»: российский промоутер объяснил решение Чимаева взять гражданство ОАЭ

Гаджиев объяснил принятие Чимаевым гражданства ОАЭ
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Максим Захаров/РИА Новости

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева принять гражданство ОАЭ. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Шведский зритель у него всегда есть, они его считают своим, российский зритель у него всегда есть, он считается своим, и зритель в ОАЭ теперь его тоже считает своим. И это, в принципе, здорово. Ничего плохого в этом нет, только хорошее», — заявил Гаджиев.

31 января стало известно о том, что Чимаев получил паспорт ОАЭ.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — заявил боец.

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.

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