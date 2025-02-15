«Тебя отпороть?» Загитова пошутила с фигуристом Кондратюком

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова после выступления мужчин в короткой программе в финале Гран-при России пошутила с фигуристом Марком Кондратюком. Видео опубликовано в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

«Тебя отпороть? У меня есть ремешок», — сказала Загитова, отвечая на слова Кондратюка о том, что она похожа на серьезную учительницу.

«БДСМ какой-то», — рассмеялся он.

«Ладно, тебя не за что сегодня пороть», — ответила Загитова.

Кондратюк выиграл короткую программу, набрав 104,70 балла, опередив всего на 0,2 балла Петра Гуменника. Третьим идет Евгений Семененко — 100,49. Произвольные программы мужчина покажут 15 февраля, начало — 14:45 по московскому времени.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

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