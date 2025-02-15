«Потренируется, отдохнем»: в России оценили, как пауза в НХЛ скажется на Овечкине

Чемпион мира Сушинский: пауза в НХЛ не должна негативно сказаться на Овечкине

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что пауза в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не должна негативно сказаться на российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Его слова приводит RT.

«Пауза продолжительностью в две недели не должна негативно сказаться на состоянии Овечкина. Пускай потренируется, отдохнет — и с новыми силами и эмоциями ринется в бой. Хоккеисты НХЛ во время вынужденного простоя не сидят без дела, а получают всю необходимую нагрузку, прописанную тренерами», — заявил он.

Пауза в НХЛ связана с Турниром четырех наций, который проходит с 12 по 20 февраля.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.€

Ранее в России оценили погоню Овечкина за Гретцки.