В Госдуме прокомментировали выход итальянца с флагом Украины на пьедестал к Большунову

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что выход лыжника Лоренцо Бузина на церемонию награждения с украинским флагом после победы Александра Большунова на марафоне в Италии не произвел в мире никакого резонанса.

По ее мнению, подобная акция не смогла затмить триумф российского спортсмена.

«Итальянец с украинским флагом на награждении? Думаю, что на это даже никто особо не обратил внимание. Может быть, на это отреагировали только болельщики этого лыжника или на Украине», — заявила Журова.

Гонка состоялась 13 февраля. Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова.