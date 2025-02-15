У теннисиста Медведева пошла кровь из носа во время матча

У Медведева пошла кровь из носа во время матча с немцем Штруффом

У российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа во время четвертьфинального матча против представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа на турнире в Марселе. Об этом пишет РИА Новости.

Во втором сете российский спортсмен забрал первый розыгрыш на подаче соперника, после чего у него началось кровотечение. Медведев был вынужден взять паузу, чтобы остановить кровь салфетками и полотенцем.

Свою подачу Штруфф в итоге забрал, однако Медведев выиграл поединок — 6:3, 6:2. В полуфинале турнира он сыграет с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем.

6 февраля Медведев потерпел поражение от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи. Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее российская теннисистка уступила в полуфинале турнира WTA-1000 в Дохе.