Российская теннисистка уступила в полуфинале турнира WTA-1000 в Дохе

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе, уступив в полуфинале американке Аманде Анисимовой.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6. Соперницы заработали по десять брейк-поинтов. Александрова смогла реализовать один из них, а Анисимова — десять.

В финале соперницей Анисимовой будет представительница Латвии Елена Остапенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

ITF одобрила участие российских и белорусских теннисистов в летних Олимпийских играх — 2024. От России в нейтральном статусе на Игры в Париж поехало 15 человек, из которых было семь теннисистов — Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина. Хачанов получил допуск на Олимпиаду, однако от участия отказался.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли соотечественницу и вышли в полуфинал турнира в Дохе.