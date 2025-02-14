Голкипер ЦСКА оценил выступление команды на Зимнем кубке РПЛ

Голкипер ЦСКА Боков о Зимнем кубке РПЛ: мы хорошо справились

Голкипер московского ЦСКА Даниил Боков поделился впечатлениями от Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда заняла четвертое место, передает «Советский спорт».

«Хороший вариант предсезонки. Топовые команды, хорошие условия, уровень. Можно испытать новые наработки, как схему в четыре защитника. Считаю, что мы с этим успешно справились», — сказал Боков.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. ЦСКА располагается в турнирной таблице на шестом месте, имея в активе 31 очко.

Ранее капитан «Краснодара» рассказал об интересе к нему со стороны французского «ПСЖ».