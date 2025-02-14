В РФС не исключили того, что Россия сыграет на чемпионате мира 2026 года

Глава РФС Дюков не исключили того, что Россия сыграет на ЧМ 2026 года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил того, что сборная России сыграет в 2026 году на чемпионате мира, несмотря на то, что не была допущена к жеребьевке отборочного раунда турнира, передает «РБ Спорт».

«Может ли сборная России получить уайлд-кард? Теоретически возможно все», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в ФИФА заявили, что ждут возвращения России на мировую арену.