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Иностранный футболист «Спартака» близок к уходу из команды

Журналист Торрес: игрок «Спартака» Медина близок к уходу из команды
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Журналист Фабио Торрес в своих соцсетях рассказал, что футболист московского «Спартака» Хесус Медина близок к уходу из команды.

В трансфере 27-летнего игрока заинтересован бразильский «Васко да Гама», но «Спартак» уже ведет переговоры о трансфере с бразильским «Ботафого». Именно «Ботафого» является основным претендентом на Медину.

Медина выступает за «Спартак» с 2023 года. До этого он выступал за столичный ЦСКА. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей, забив три мяча.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее лидер «Краснодара» рассказал о выборе между Россией и Арменией.

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