Отец Большунова: хорошие нас поддерживают, плохие — погоняют

Отец Большунова об участии сына в гонке в Италии: хорошие люди нас поддерживают

Александр Большунов-старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказал о реакции людей на решение его сына принять участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая прошла 13 февраля в Италии, передает «Спорт-Экспресс».

«Вы сами прекрасно понимаете, что люди должны быть хорошие и плохие. Ничего страшного. Хорошие нас поддерживают. Плохие — погоняют. Так и должно быть», — сказал Большунов-старший.

Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды и занял первое место. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Ранее Большунов заявил, что не заметил негативного отношения от иностранцев.