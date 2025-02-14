Стало известно, где пройдет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2025»

В Рязани в одиннадцатый раз состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова — 2025». Мероприятие состоится 22 и 23 февраля на территории спортивного комплекса «Алмаз».

Создатель и идейный вдохновитель Гонки — Александр Легков, победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014.

В программу соревнований войдут соревнования среди любителей, профессионалов, а также гонки для юных чемпионов и мастер-классы от легендарных спортсменов.

22 февраля первыми на старт выйдут участники в возрасте от 4 до 10 лет. Они пробегут 1 километр. Лыжников от 11 до 12 лет будут ждать соревнования на дистанции 3 км, а самых старших — от 13 до 16 лет — гонка на 5 км. Также в этот день пройдут гонки среди взрослых на 10 и 20 километров. Профессиональные спортсмены пробегут 10 километров.

Во второй день пройдут мастер-классы от звезд биатлона и лыжных гонок, принять участие в которых смогут дети и взрослые.

«Для нас большая честь стать титульным партнером «Гонки Легкова — 2025» — знакового события для всех, кто разделяет ценности спорта, здоровья и силы духа. Лыжный спорт закаляет характер, воспитывает волю к победе и объединяет поколения, а этот фестиваль — яркий пример того, как профессионалы и любители вместе двигаются к новым вершинам», — сказала председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

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