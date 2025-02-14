«Хороший опыт»: тренер сборной России оценил победу Большунова в Италии

Бородавко: первый международный старт Большунов провел хорошо, задачи выполнил

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен выступлением трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на гонке в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция. Первый международный старт Большунов отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку», — заявил Бородавко.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку в Италии Sudtirol Moonlight Classic.

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

11 февраля стало известно, что Большунова допустили к международной гонке под флагом России.

Ранее норвежский лыжник заявил, что испугался бы встретить Большунова.