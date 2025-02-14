Ряд стран подаст протест в ISU из-за допуска россиян к отбору на Олимпиаду

Норвегия и ряд стран подадут протест в ISU из-за допуска россиян к отбору на ОИ

Глава Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен рассказала, что вместе с рядом других стран подаст протест из-за допуска российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24 со ссылкой на NTB.

«Многие опечалены, что ISU берет на себя инициативу в принятии этого решения. Особенно учитывая то, что россияне до сих пор не были допущены ни в одном другом зимнем олимпийском виде спорта», — сказала Адольфсен.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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