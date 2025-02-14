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«Люди боятся»: Гашек о том, что Гретцки не говорит об СВО

Экс-голкипер Гашек высказался о молчании Гретцки по поводу СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на YouTube-канале «Дмитрула» предположил, почему канадский форвард Уэйн Гретцки никак не высказывается о специальной военной операции России на Украине.

«У каждого человека свое мнение, и, конечно, многие ребята боятся. <...> Но те, кто уже закончил выступать, должны начать говорить громче, а не молчать. Я не знаю, есть ли у Уэйна контракт с кем-то, может быть, у него есть контракт с НХЛ, может быть, с кем-то еще, но это его решение», — заявил Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет.

Ранее в Швеции поддержали отстранение России.

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