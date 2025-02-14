«Другого ждать от нацистов не приходится»: в сборной России отреагировали на флаг Украины

В сборной России назвали провокацией украинский флаг рядом с Большуновым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал провокацией в адрес трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова тот факт, что итальянский лыжник Лоренцо Бузин вышел на церемонию награждения международной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии с флагом Украины. Его слова приводит Sport24.

Бузин стал вторым, гонку выиграл Большунов.

«А уже на главную церемонию итальянец надел флаг Украины. Если бы он выражал свою позицию изначально, то не стал бы поздравлять Большунова, не обнимался бы с ним и не жал бы руку. Это говорит о том, что специально обученные люди заставили итальянца надеть флаг Украины, якобы это позиция самого спортсмена», — отметил он.

Также Бородавко заявил, что сам Большунов относится к подобному спокойно, потому что «чего-то другого ждать от украинских нацистов не приходится».

Гонка состоялась 13 февраля. Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее в Госдуме заявили об интересе к допуску россиян после триумфа Большунова.