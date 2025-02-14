В Госдуме заявили об интересе к допуску россиян после триумфа Большунова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что организаторы международных спортивных турниров будут с большим энтузиазмом приглашать российских атлетов после победы лыжника Александра Большунова на марафоне в Италии.

По ее мнению, победа Большунова может означать начало снятия ограничений в отношении отечественных атлетов.

«Александр, я бы сказала, проложил лыжню! Тот случай, когда ее не хотят готовить, а он сам взял — и проложил ее! Видно, что организаторы сами заинтересованы в его участии и дальше хотели бы видеть в гонках, как бы другие участники не пытались высказать свое «фи» или выразить негодование», — заявила Журова

Гонка состоялась 13 февраля. Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

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