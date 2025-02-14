Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова

Представитель оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил, почему было принято решение убрать из старт-листа флаг России напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит SVT.

«У нас не было особых дискуссий. Мы — спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», — заявил он.

Изначально Большунов был заявлен под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд

Ранее тренер сборной России оценил победу Большунова в Италии, отметив важность опыта.