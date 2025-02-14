В IFMA оценили работу федерации муайтай России

Федерация муайтай России стала одной из наиболее процветающих организаций в мире. Об этом в преддверии тридцатого чемпионата России, который пройдет с 17 по 22 февраля в Екатеринбурге, заявил генсек Международной федерации муайтай (IFMA) и вице-президент SportAccord Стефан Фокс.

По его словам, это произошло с того момента, как федерацию муайтай России возглавил Дмитрий Путилин.

«Их работа основана на твердой приверженности спортсменам, о чем свидетельствуют многочисленные молодежные делегации, которые они отправляют на международные соревнования. Федерация хорошо структурирована во всех регионах, поддерживается Олимпийским комитетом России и Министерством спорта, которое сейчас возглавляет Михаил Дегтярев, что создает прочную пирамиду, которая занимается развитием как массового, так и профессионального спорта», — сказал Фокс.

Он напомнил, что сейчас муайтай признан в 156 странах, насчитывает более 132 тыс. спортивных залов по всему миру и почти 4 млн зарегистрированных спортсменов в национальных федерациях. Генсек IFMA отметил, что за последнее десятилетие этот вид спорта развивается примерно на 3% в год. По его мнению, добиться таких показателей удалось за счет того, что муайтай могут заниматься люди с любыми физическими способностями. Он подчеркнул, что муайтай это не просто спорт, а скорее образ жизни.

При этом Фокс рассказал, что в глобальном развитии муайтай важную роль сыграла Россия. Он напомнил, что российские представители были одними из основателей IFMA (Международная федерация муайтай) в 1993 году.

«Федерация муайтай России имеет опыт успешной организации крупных международных соревнований, такие как чемпионаты и Кубки мира, которые получили высокую оценку со стороны спортивной общественности», — сказал генсек IFMA.

Фокс добавил, что не сможет присутствовать на чемпионате России в Екатеринбурге в этом году. Однако он выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Напомним, по итогам соревнований будет сформирована сборная России, которая в мае отправится на чемпионат мира в Анталию.

Чемпионат России по муайтай состоится в Екатеринбурге с 17 по 22 февраля. Изначально здесь были запланированы Всемирные игры дружбы, однако их перенесли. Тем не менее город не остался без большого спортивного праздника.