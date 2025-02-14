«Есть доля правды»: отец Большунова о шутке сына про Трампа

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова оценил шутку лыжника про президента США Дональда Трампа, отметив, что в ней есть доля правды. Его слова приводит РИА Новости.

Перед стартом международной гонки Sudtirol Moonlight Classic Большунов в шутку заявил, что получил разрешение на участие от самого Трампа.

«Политика и спорт — абсолютно разные вещи. Но, к сожалению, происходит так, что отстраняют из-за всякой ерунды. Спорт должен быть вне политики. Взять большой теннис: там нет таких вопросов. Шутка про Трампа? В каждой шутке есть доля правды. Но без шуток: если действительно Трамп даст добро, то все будет!» — заявил Большунов-старший.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд

Ранее организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова.