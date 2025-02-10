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Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею

Третьяк заявил, что можно подать в суд для попадания на ЧМ-2026 по хоккею
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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что никто не торопится принимать решение об участии российских хоккеистов на чемпионате мира-2026 из-за предстоящих выборов главы Международного олимпийского комитета (МОК), а также заявил, что можно подать в суд для попадания на Игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас выборы в МОК, там затишье. Многие федерации ждут, кто будет главой, какая волна пойдет. Все находятся в ожидании. Есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на чемпионат мира в 2026 году», — заявил Третьяк.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Швеции оценили решение России подать в суд на IIHF.

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