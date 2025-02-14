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«Это проблема»: Большунов о доминировании Норвегии после отстранения России

Лыжник Большунов оценил доминирование Норвегии после отстранения России
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Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о проблеме из-за доминирования норвежских лыжников на международных стартах после отстранения представителей России. Его слова приводит NRK.

«Норвегия стала очень доминирующей без нас и выиграет все медали на чемпионате мира в Тронхейме. Когда побеждает только одна страна, это проблема, потому что интерес к соревнованиям падает», — заявил он.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026

Ранее организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова.

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