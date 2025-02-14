«Только идиот может рассуждать о великой победе»: Губерниев о гонке Большунова

Губерниев отреагировал на победу Большунова в коммерческой гонке в Италии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале иронично отреагировал на победу трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке в Италии Sudtirol Moonlight Classic

«Ну, разумеется, Большунов победил! Для этого и стартовал! Молодец! И с учетом любительского статуса соперников Большунова только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров», — заявил Губерниев.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд

Ранее тренер сборной России оценил победу Большунова в Италии, отметив важность опыта.