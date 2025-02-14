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У получившего удар коленом в голову китайского футболиста диагностировали смерть мозга

Китайский футболист во время матча получил травму, повлекшую смерть мозга
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Master1305/Shutterstock/FOTODOM

Футболист Го Цзясюань из китайского клуба «Бейцзин Гоань» неделю находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения после травмы, полученной во время товарищеского матча в Мадриде против команды «Алькобендас». Об этом сообщает South China Morning Post.

В публикации отмечается, что 18-летний футболист получил удар в голову коленом во время матча. После госпитализации у него диагностировали обильное внутричерепное кровотечение и смерть мозга.

Издание подчеркивает, что испанские врачи планировали отключить футболиста от систем жизнеобеспечения, ведь его шансы выжить оцениваются очень низко, но родственникам Го Цзясюаня удалось договориться о транспортировке молодого человека в Китай.

11 февраля вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился размышлениями о китайских футболистах, которые часто устраивают потасовки на поле, и вспомнил свою первую драку с игроками этой страны.

По его словам, на одном из матчей китайские игроки начали прыгать «двумя ногами в спину, в голову».

Ранее бывший российский футболист рассказал, что в Китае бьют детей.

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