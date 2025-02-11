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«Двумя ногами в голову»: Акинфеев рассказал о драке с китайцами

Акинфеев о конфликтах с китайскими футболистами: прыгали двумя ногами в голову
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился размышлениями о китайских футболистах, которые часто устраивают потасовки на поле, и вспомнил свою первую драку с игроками этой страны. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Сборная Москвы в Сокольниках проводила то ли товарищеский матч, то ли турнир был в манеже «Спартака». Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», — рассказал голкипер.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После 15 туров в Российской премьер-лиге армейский клуб идет на шестой позиции, имея в активе 27 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Акинфеев заявил, что после чемпионата мира в России его жизнь превратилась в ад.

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