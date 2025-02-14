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Названы конкуренты Дикиджи в финале Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Гербольдт: Кондратюк и Семененко могут навязать конкуренцию Дикиджи
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Александр Вильф/РИА Новости

Марк Кондратюк и Евгений Семененко могут составить конкуренцию Владиславу Дикиджи в финале Гран-при России по фигурному катанию. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт.

«Мне кажется, Дикиджи не является однозначным фаворитом. Думаю, Кондратюк и Семененко могут ему навязать серьезную конкуренцию, они более опытные. Не знаю, что перевесит — опыт или молодость. Но эта тройка — основные конкуренты и претенденты на поездку в Китай», — считает Гербольдт.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске 14–16 февраля. Дикиджи лидирует в личном зачете, набрав 36 баллов. Следом идут Марк Кондратюки Евгений Семененко, у них по 32 балла.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее призер ОИ назвал интригу в финале Гран-при по фигурному катанию у женщин.

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