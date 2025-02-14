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Заслуженный тренер считает, что фигуристка Горбачева позврослела

Тренер Гончаренко: фигуристка Горбачева повзрослела и понимает, чего хочет
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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России среди юниоров — 2023 Алина Горбачева после скандала с ее побегом посмотрела и пересмотрела взгляд на многие вещи. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» в преддверии финала Гран-при России выразила заслуженный тренер страны Инна Гончаренко.

«Однозначно сложно судить. Но так часто бывает, что некая стрессовая ситуация заставляет человека пересмотреть отношение к тем или иным моментам. Видно по ней, что она иначе относится к каким-то вещам. Девочка повзрослела по отношению к тренировочному процессу, она подходит с пониманием, чего она хочет на данный момент. Это хорошо. Она спортсменка, которая выбрала свой путь. Она очень прибавила в этом сезоне с точки зрения выразительности, при этом пытается сохранить ультра-си.

Тройного акселя у нее пока я не видела, потому отдаю предпочтение Аделии Петросян, так как она владеет огромным количеством квадов и добавляет в свою программу тройной аксель, чем обеспечивает себе отрыв от соперниц. Но я видела тройной аксель в исполнении и Сони Муравьевой — возможно, она покажет его в этом сезоне. Анна Фролова обладает феноменальной стабильностью, и даже без ультра-си чистотой катания она подбирается к первым местам», — сказала Гончаренко.

Алина Горбачева примет участие в финале Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске. К решающему этапу она подходит, набрав 34 очка и два балла уступая Анне Фроловой и Аделии Петросян.

Ранее призер ОИ назвал интригу в финале Гран-при по фигурному катанию у женщин.

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