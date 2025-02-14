Был назван самый опасный игрок в КХЛ

Канадский вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале назвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) конкурентной. Его слова приводит «Советский спорт».

«В лиге множество талантов в каждой команде, множество игроков с опытом и навыками. Очень здорово быть в этой конкурентной лиге, потому что в каждой команде есть парни, обладающие высоким уровнем», — заявил Фукале.

В текущем сезоне 29-летний Фукале принял участие в 39 встречах, в которых смог отразил 92,35% бросков. Ему удалось восемь раз сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В турнирной таблице КХЛ «Трактор» набрал 76 очков за 56 встреч и лидирует в Восточной конференции.

Магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Роман Ротенберг сравнил соперника со сборной США.