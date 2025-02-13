Ротенберг сравнил соперника со сборной США

Ротенберг на пресс-конференции сравнил «Барыс» со сборной США на ОИ-1980

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Барысом» сравнил соперника со сборной США на Олимпиаде-1980.

«Нет ни одной игры в истории хоккея, когда не было допущено ошибок на льду. Олимпиада-1980, сборная СССР против США, «Чудо на льду». Сегодня «Барыс» сыграл в такой же манере, как тогда США. Они стремились победить, несмотря ни на что», — заявил Ротенберг.

13 февраля СКА в гостевом матче одолел «Барыс» со счетом 5:2. В составе команды из Казахстана отличились Батырлан Муратов и Никита Сетдиков, у петербуржцев — Михаил Воробьев, Сергей Сапего, Михаил Григоренко, Марат Хайруллин и Григорий Кузьмин.

В турнирной таблице Западаной конференции СКА занимает шестое место. У коллектива из Санкт-Петербурга 69 очков после 55 встреч. «Барыс» идет последним в Восточной конференции. У них 29 баллов за 54 встречи и 12 строчка.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ.