Чемпионка России рассказала, какое качество улучшила фигуристка Горбачева

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2023 Алина Горбачева заметно прибавила в уверенности и стабильности. Об этом «Газете.Ru» заявила победительница юниорского первенства России — 2008 Катарина Гербольдт.

«Я не знаю, что конкретно на нее повлияло, но в этом сезоне она выглядит увереннее. Наверное, следует ее спросить, что для нее стало толчком на пути к стабильности и уверенности», — сказал Гербольдт.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 28 августа 2023 года мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Алина Горбачева примет участие в финале Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске. К решающему этапу она подходит, набрав 34 очка и два балла уступая Анне Фроловой и Аделии Петросян.

Ранее призер ОИ рассказал, повлиял ли на фигуристку Горбачеву скандал с ее побегом.