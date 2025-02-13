Призер ОИ рассказал, повлиял ли на фигуристку Горбачеву скандал с ее побегом

Фигуристка Алина Горбачева после того, как сбежала с тренировки и ее разыскивали, могла переосмыслить свой подход к занятиям, однако на ее успехи в текущем сезоне могли оказать влияние и другие факторы. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

«С одной стороны, это могло повлиять. С другой стороны, выстроенная работа могла подвести к тому, что она делает сейчас. Мне сложно сказать, не общаясь с Алиной до и после, не видя каких-то эмоциональных изменений — я наблюдаю за ней только на выступлениях. Потому не могу судить, изменилось ли ее состояние, либо это просто плоды планомерной работы.

Конечно, ничего не происходит в один миг — четверные готовятся за какое-то время до соревнований. Это работа, которая наверняка велась долгое время. Но главное, что она на данный момент имеет четкую цель, к которой она идет, рискует. И даже когда что-то не получается, она не опускает руки и пробует. Нельзя обойтись без взлетов и падений, какие-то турниры у нее не задались. Однако я рад, что четверные остаются у нее в программе», — сказал Энберт.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 28 августа 2023 года мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Алина Горбачева примет участие в финале Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске. К решающему этапу она подходит, набрав 34 очка и два балла уступая Анне Фроловой и Аделии Петросян.

Ранее заслуженный тренер назвала фаворита финала Гран-при по фигурному катанию у женщин.