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Заслуженный тренер объяснила, почему мужское фигурное катание стало интересным

Тренер Гончаренко: мальчики-фигуристы стали такими же интересными, как девочки
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Александр Вильф/РИА Новости

Мужское фигурное катание в России в нынешнем сезоне стало таким же интересным, как и женское. Об этом «Газете.Ru» заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко, оценивая перспективы мужчин перед финалом Гран-при России.

«В этот сезон мальчики удивили меня тем, что мне на них стало интересно смотреть так же, как и на девочек. Просто радостно. Кроме того, у них очень много интересных программ, есть развитие в этом направлении.

Безусловно, Дикиджи показывает самый сложный и стабильный набор — но в плане катания и выразительности ему есть, куда стремиться и развиваться. Еще работать и работать.

Женя Семененко, наш самый харизматичный боец, ни в коем случае не будет согласен что-то уступить. В этом сезоне он замахнулся на флип и лутц, осваивает сложные элементы. Так что мальчиков я буду ждать с нетерпением, там больше сюрпризов можно увидеть», — сказала Гончаренко.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске 14–16 февраля. Дикиджи лидирует в личном зачете, набрав 36 баллов. Следом идут Марк Кондратюк и Евгений Семененко, у них по 32 балла.

Ранее призер ОИ объяснил, почему в финале Гран-при по фигурному катанию у мужчин нет явного фаворита.

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