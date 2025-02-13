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Призер ОИ объяснил, почему в финале Гран-при по фигурному катанию у мужчин нет явного фаворита

Фигурист Энберт: Дикиджи не является безоговорочным фаворитом финала Гран-при
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Фигурист Владислав Дикиджи не является однозначным фаворитом финала Гран-при России в мужском одиночном катании. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

«На чемпионате России Влад, конечно, был лучшим: у него была самая сложная программа, он ее откатал на подъеме. Но для меня он пока не является стопроцентным и недосягаемым фаворитом. Потому что и Евгений Семененко, и Петр Гуменник, и Марк Кондратюк — ребята с огромным количеством четверных прыжков. Скорее, играет роль вопрос исполнения, чистоты прокатов.

У Влада оценки за технику, возможно, будут выше, но это далеко не все в фигурном катании. Важная составляющая — само катание, интерпретация музыки, пластика. Конечно, Влад — фаворит, но пока не безоговорочный», — сказал Энберт.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске 14–16 февраля. Дикиджи лидирует в личном зачете, набрав 36 баллов. Следом идут Марк Кондратюк и Евгений Семененко, у них по 32 балла.

Ранее был избран новый президент Федерации фигурного катания на коньках России.

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