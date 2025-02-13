Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира во Франции

Медведев обыграл француза Эрбера и вышел в 1/4 финала турнира ATP в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 во французском Марселе. В матче второго круга он обыграл хозяина кортов Пьера-Юга Эрбера.

Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех. В активе Эрбера три эйса, шесть двойных ошибок. Также ему удалось заработать один брейк-поинт.

В матче 1/4 финала Медведев сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Уго Гренье (Франция).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

На данный момент россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Ранее Новак Джокович поздравил Медведева с днем рождения.