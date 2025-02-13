Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал Сосьедад» Захаряна выиграл в первом стыковом матче Лиги Европы

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мидтьюлланна» со счетом 2:1 в Лиге Европы
close
Mutsu Kawamori/Global Look Press

Испанский «Реал Сосьедад» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «МСХ Арена» в городе Хернинг, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все мячи в этом матче были забиты в первом тайме: на 11-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Браим Мендес отличился с пенальти, а затем на 31-й минуте ассистировал японцу Такефусе Кубо. На 38-й минуте Адам Букса отыграл один мяч для датчан.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

Ответный матч состоится 20 февраля на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что в «Реале Сосьедад» разочаровались в Захаряне.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами