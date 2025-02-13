Призер ОИ: желаю, чтобы Тарасова и дальше делилась опытом с новыми поколениями фигуристов

Серебряный призер Олимпиады — 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову и пожелал ей как можно дольше делиться опытом с новыми поколениями фигуристов. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Хочется пожелать ей как можно дольше оставаться с фигуристами, давать свои ценные советы и указания. Я помню, начиная с юниорских выступлений, Татьяна Анатольевна всегда была на контрольных прокатах, смотрела программы, делала замечания или хвалила — и это было действительно важно. Это и до сих пор остается важным для спортсменов. Татьяне Анатольевне — здоровья и сил, желаю, чтобы она и дальше продолжала делиться знаниями с новыми поколениями фигуристов», — сказал Энберт.

Татьяна Тарасова 13 февраля отметила 78-летие. Она ыла вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее российское фигурное катание назвали немыслимым без Тарасовой.