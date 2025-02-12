Иностранные спортсмены не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic заявили, что европейские спортсмены не бойкотировали соревнование из-за участия в ней олимпийского чемпиона из России Александра Большунова. Их слова приводит ТАСС.

«Мы получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов у нас нет», — заявили в пресс-службе соревнования, отметив, что их цель — сделать гонку честной и качественной.

11 февраля стало известно, что Большунова допустили к международной гонке под флагом России.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее организаторы лыжной гонки объяснили приглашение Большунова на соревнования.