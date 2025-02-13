На Украине возмутились участию Большунова в европейской гонке

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха в своих соцсетях возмутилась тем, что российский лыжник Александр Большунов приглашен на участие в международном соревновании Sudtirol Moonlight Classic под национальным флагом.

«Это можно рассматривать как своего рода провокацию и попытку прощупать почву на предмет дальнейшего ослабления антироссийских спортивных санкций», — написала Саладуха, призвав спортсменов и спонсоров бойкотировать соревнования, если организаторы не отменят разрешение Большунова на участие.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее иностранные спортсмены не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова.