Медведев потерял позицию в рейтинге лучших теннисистов

Российский теннисист Медведев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.

Медведев опустился с седьмого места на восьмое. Еще один россиянин Андрей Рублев сохранил за собой десятую позицию. Лидер рейтинга — Янник Синнер из Италии, на втором месте немец Александр Зверев, закрывает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

6 февраля Медведев потерпел поражение от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи. Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее на турнире во Франции указали флаг России рядом с фамилиями Медведева и Карена Хачанова.