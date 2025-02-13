Лидер чемпионата Франции может лишиться спонсоров

Французский «ПСЖ» может лишиться катарских владельцев из-за обвинений, выдвинутых по отношению к президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Об этом сообщает RMC Sport.

«Катарцы устали от всех этих злоупотреблений. Во всех проблемах Франции виноваты они, и каждый раз, когда они пытаются помочь, это чистейшее злоупотребление. Все уже сыты по горло», — сообщает неназванный источник.

Источник утверждает, что 5 февраля президенту Аль-Хелайфи был обвинен в соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью. Уточняется, что президент парижского клуба мог использовать свое влияние, чтобы изменения голоса QIA (Qatar Investment Authority) в споре по поводу управления группой Lagardère.

Кроме «ПСЖ», катарских инвестиций может лишиться и телеканал beIN Sports.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» опасается переезда в Саудовскую Аравию.