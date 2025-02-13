Заслуженный тренер назвала фаворита финала Гран-при по фигурному катанию у женщин

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию и двукратная победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян имеет все шансы выиграть третий подряд финал Гран-при и является безусловным фаворитом соревнований. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

«Думаю, что интрига у девушек будет обязательно, и она откроется в произвольной программе. Безусловный фаворит — Аделия Петросян. Но и другие девочки наступают на пятки, никто не хочет сдавать, это отрадно. И все же я отдаю предпочтение Аделии.

Хотя в этом сезоне очень интересные композиции нам представила Алина Горбачева. Мне нравится, как она их подготовила и как их исполняет. Если ей удастся чисто выполнить элементы ультра-си, она поборется за первое место. Но для меня фаворитом остается Аделия», — констатировала Гончаренко.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске 14–16 февраля. Петросян делит лидерство в личном зачете с Анной Фроловой, у них по 36 очков. Третьей идет Алина Горбачева, набравшая 34 балла.

Ранее призер ОИ объяснил, почему в финале Гран-при по фигурному катанию у мужчин нет явного фаворита.