Журналист Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом Губерниев рассказал в своем Telegram-канале.

«Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед. Вернемся на мировую арену сильными и гордыми», — написал Губерниев.

О предложении стать советником министра на общественных началах Губерниев рассказал в декабре 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Дегтярев назвал главную цель России в возвращении на международные турниры.