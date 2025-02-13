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Сотрудник ФИФА арестован по подозрению в сексуальной связи с мальчиком

Сотрудник ФИФА Коулз арестован по подозрению в сексуальной связи с мальчиком
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник Международной федерации футбола (ФИФА) Джек Коулз, который возглавлял отдел, занимающийся организацией музыкального сопровождения мероприятий и трансляций организации, арестован в США по подозрению в сексуальной связи с 14-летним мальчиком, передает Sky News.

Коулз, являющийся британцем, познакомился с мальчиком в приложении для знакомств. Ребенок утверждал, что ему есть 16 лет. В начале февраля Коулз попытался вновь встретиться с мальчиком, но был задержан правоохранителями возле офиса ФИФА в Майами.

В 2026 году в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира по футболу.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее петербургского тренера по плаванию арестовали за педофилию.

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