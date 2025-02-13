Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить Большунова от гонки в Италии

«Спортсмены за Украину» призывают отстранить Большунова от гонки в Италии

Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить российского лыжника Александра Большунова от гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая состоится в Италии 13 февраля, передает Nettavisen.

Организация призывает спонсоров отказаться от поддержки мероприятия, а участников, зрителей и СМИ — бойкотировать соревнования, если Большунов выйдет на старт.

«Решения об участии спортсмена в соревнованиях должны основываться на принципах спортивного поведения, справедливости и сострадания», — заявили в организации.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее сообщалось о том, что иностранные спортсмены не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова.