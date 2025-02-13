Испанский тренер сравнил Овечкина и Гретцки

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига признался, что не следит за хоккеем, но знает игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».

«Сравнима ли погоня Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ с противостоянием Месси и Марадоны? Кто из них выиграл больше чемпионатов мира? Овечкин? Значит, он лучший (смеется)», — сказал Артига.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее Овечкин объяснил лидерство «Вашингтона» в НХЛ.